FC Nantes - Mercato : Le club finalement autorisé à recruter !

Le FC Nantes est passé en appel devant la DNCG ce mardi suite à son interdiction de recrutement. Le gendarme du football français a finalement « libéré » le club de ces contraintes. L'encadrement de sa masse salariale et l'interdiction de recruter à titre onéreux ne sont donc plus d'actualité.

Une décision cassée en appel selon le communiqué qui devrait être publié cet après midi : la commission « infirme et ne procède à aucune mesure prévue à l'article 11 du règlement de la DNCG ».

Le FC Nantes pourra recruter

