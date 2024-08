FC Nantes Mercato : le club sauvé par son centre de formation ?

Répondant au compte Twitter @PropheteRond, qui disait que le FC Nantes ne misait pas sur son centre de formation, Emmanuel Merceron s'est permis d'intervenir et de contredire ses propos.

"Le centre de formation est en train de sauver économiquement le FC Nantes"

"C'est au contraire, exactement ce que fait le FC Nantes économiquement", a répondu l'insider du FCN, qui va même plus loin en estimant que "le centre de formation est en train de sauver économiquement le club." Il faut dire que le club des bords de l'Erdre sort de belles pépites de son centre de formation depuis plusieurs années comme Randal Kolo Muani, Quentin Merlin ou plus récemment Nathan Zézé, Bastien Meupiyou et Stredair Appuah, dont le départ vers Palerme vient de rapporter 2 millions d'euros au club nantais.

C'est au contraire, exactement ce que fait le #FCNantes économiquement. Le centre de formation est en train de sauver économiquement le club. https://t.co/qPdwPVnRgM — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) August 9, 2024

