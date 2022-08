FC Nantes - Mercato : le coup bas de Kita à Kombouaré pour Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Après avoir longtemps voulu rejoindre le LOSC, Ludovic Blas a finalement décidé de rester au FC Nantes cette saison et devrait même prolonger son contrat avec les Canaris de deux saisons supplémentaires. Tout ce serait décidé lors de la réunion tenue ce vendredi entre Waldemar Kita et la famille et l'agent du milieu offensif français de 24 ans.

Podcast Men's Up Life

"Ce fameux bon de sortie a été accordé par l'entraîneur, pas par moi"

Lors de cette entrevue, le président du FCN aurait eu le culot de leur dire que c'était Antoine Kombouaré et non lui qui avait accordé un bon de sortie cet été à l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp. "Non, je ne veux pas que Ludovic parte, on joue la Coupe d'Europe, c'est un joueur qu'on apprécie beaucoup. Ce fameux bon de sortie pour Alban Lafont, Moses Simon et Ludovic Blas a été accordé par l'entraîneur, pas par moi. Une fois que ça a été dit, j'ai suivi le mouvement, mais à la base je n'étais pas OK."

Voici les unes du journal L’Équipe du 28 août 2022 > https://t.co/crTryyRVoU pic.twitter.com/OvaQBHsnal — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 28, 2022

Pour résumer Lors de la réunion avec la famille et l'agent de Ludovic Blas, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, aurait eu le culot de leur dire que c'était Antoine Kombouaré et non lui qui avait accordé un bon de sortie cet été à l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp.

Fabien Chorlet

Rédacteur