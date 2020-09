FC Nantes - Mercato : le débat autour d’Alban Lafont relancé ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Alban Lafont a le potentiel pour devenir un grand gardien mais il ne l’est pas encore. C’est un peu le résumé de sa situation depuis qu’il a rejoint le FC Nantes l’été dernier. Prêté par la Fiorentina, le gardien des Espoirs suscite donc toujours autant de doutes sur son présent mais aussi son avenir.

Face au Nîmes Olympique, dimanche, Lafont (21 ans) a réalisé quelques arrêts qui ont permis aux Canaris de tenir le choc devant les attaquants des Crocos. Oui, sauf que sa prestation a été entachée de quelques approximations qui ne laissent pas les supporters dormir sur leurs deux oreilles.

Lafont entre ombre et lumière

« Il s'est montré clairement décisif sur des tentatives de Denkey et Philippoteaux (36e) et sur une reprise de Ripart (66e), observe L’Équipe, qui lui a attribué la note médiocre de 4/10. Mais il a aussi mis en difficulté Louza sur une relance, et le milieu nantais a été expulsé dans la foulée (49e), et il était un peu trop avancé sur la frappe de Ferhat qui a relancé Nîmes (57e). » « Toujours le même débat. Est ce que ses exploits compensent ses sautes de concentration fréquentes ? » s’interroge l’insider Emmanuel Merceron. Aujourd’hui, personne n’a vraiment la réponse.