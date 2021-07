FC Nantes - Mercato : le départ d'un cadre se précise

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Hier, nous avons relayé l'information selon laquelle le FC Nantes aurait l'intention de se séparer de Fabio et Andrei Girotto. Ce dernier, sous contrat jusqu'en 2024, aurait déjà une touche, à en croire le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau : "Andrei Girotto n'est pas parti en stage à Pornic ce jour. Un "deal" pour rejoindre un club des Emirats aurait pu se faire... mais c'était en prêt. La direction pencherait plus pour un transfert. Le défenseur brésilien est bel et bien sur le départ... si offre intéressante pour les deux parties. Le joueur devrait néanmoins rejoindre ses partenaires à Pornic (même s'il s'est fait une petite entorse)".

Le FCN pourrait récupérer 4 M€ dans l'opération. Mais il devra surtout se reconstruire une défense puisqu'entre le Brésilien, Fabio poussé vers la sortie et Nicolas Pallois qui aimerait aller voir ailleurs, ce sont trois des quatre arrières qui pourraient changer de casaques à l'intersaison.

