FC Nantes - Mercato : le départ de Kolo Muani imputable à Bayat ?

Waldemar Kita a perdu une nouvelle bonne occasion de se taire. En voulant faire porter le chapeau du départ de Randal Kolo Muani gratuitement en juin à l'attaquant et à son entourage, le président du FC Nantes a vu le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard faire des révélations sur ce dossier. Révélations qui voient resurgir le nom de Mogi Bayat...

"Pour la petite histoire, c’est panique en fin de saison dernière à l’idée de le voir partir libre. Et alors que le club n’est pas maintenu, Mogi tente de trouver une sortie à Southampton, puis Watford. Sans compter les nombreuses pressions pour décrocher un rendez-vous avec la famille. Si on en est arrivé là, c’est juste parce que les deux agents amis du FC Nantes ont fait une première offre volontairement basse en espérant le récupérer. En gros, Kolo Muani pouvait avoir un salaire plus important s’il les rejoignait. Un joueur a même été envoyé pour l'amadouer. Ce qu’ils n’avaient pas mesuré, c’est l’entourage très solide et solidaire de RKM. Et la loyauté du joueur. Qui a toujours fait confiance à ceux qui ont cru en lui depuis le début. Comme quoi, contrairement à ce que dit Kita, RKM sait être reconnaissant. C’est même dans son éducation."

Pour résumer Si Randal Kolo Muani va quitter le FC Nantes libre de tout contrat en juin pour rejoindre l'Eintracht Francfort, c'est notamment parce que lui et son entourage n'ont pas apprécié les manœuvres de Mogi Bayat afin qu'il rejoigne son écurie...

Raphaël Nouet

Rédacteur