FC Nantes Mercato : un talent de L1 recalé par les Kita bientôt sur le marché ?

Courtisé par le FC Nantes avant de poser ses valises au MHSC l’été dernier, Moussa Tamari n’avait pas convaincu les dirigeants. Le joueur de 26 ans n’avait pas apprécié et balancé sur les méthodes des Kita.

« C’est à cause de mes origines, avait-il déclaré sur France Bleu en cours de saison. Beaucoup de clubs regardent la nationalité avant de regarder les qualités des joueurs. Nantes, par exemple, quand ils m’ont appelé, ils m’ont dit : mais tu travailles dur à l’entraînement ? Je leur ai dit : bien sûr que je travaille, où est le problème ? En fait, pour certains, c’est dur d’admettre qu’un Jordanien puisse jouer en Europe et travaille dur. Mais moi, je travaille plus que n’importe quel joueur. De Nantes, par exemple. Certaines formations ont peur de payer pour me recruter, et de se tromper finalement. »

Tamari sur le départ du MHSC cet été ?

Depuis, Tamari a claqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matches de Ligue 1 et ambitionne d’aller plus haut que Montpellier dans le futur. « Bien sûr, je pourrais partir. Mais pas maintenant. J’ai le temps. Je dois continuer en Europe, a-t-il affirmé dans Midi Libre. Après la Coupe d’Asie, j’ai eu des offres du Qatar et d’Arabie saoudite, avec beaucoup d’argent à la clé. J’ai refusé. On m’a dit : « Tu es fou ! » J’ai demandé une seule chose à mon agent : « Ne m’appelle pas si tu n’as pas un club qui joue la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Ce sera la prochaine étape. Cet été ? Je crois (rire). Mais je ne m’y prépare pas. Quand on va finir le championnat, il y aura deux matches très importants avec la sélection. Après mi-juin, on verra. »

