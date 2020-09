FC Nantes - Mercato : le dossier Lincoln dans l’impasse ?

Randal Kolo Muani sera-t-il la solution pour l’attaque du FC Nantes cette saison ? Le débat est ouvert après la prestation dominicale prometteuse du avant-centre contre le Nîmes Olympique (2-1).

L’attaquant des Canaris n’a certes pas trouvé le chemin des filets mais son entente avec les milieux nantais et ses déplacements ont séduit. « Je lui ai trouvé une allure féline et vif dans ses courses, résume le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau. En plus, il peut jouer sur un côté mais j’attends de le voir devant un bloc plus bas. Ce n'est qu'un match, il ne faut pas s’enflammer. »

Le dossier Lincoln entre impasse et enterrement

Si notre confrère calme la hype Muani, c’est qu’il sait que le dossier Lincoln n’est pas encore enterré. Bien que mal parti, le dossier n’a pas vraiment évolué ces derniers temps. « Au point mort depuis quelques jours », a glissé l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. Phelippeau, de son côté, a expliqué hier soir que la piste n’était « pas loin d’être enterrée. » Pour rappel, Flamengo demandait au départ 10 millions d’euros pour lâcher Lincoln (19 ans) mais aurait finalement décidé de le conserver malgré son faible temps de jeu.