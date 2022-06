FC Nantes - Mercato : le FCN a chipé une recrue de renom à l’OL et l’AS Monaco

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes s’apprête à réaliser un joli coup au mercato estival. Comme évoqué mercredi soir, Moussa Sissoko (32 ans) devrait bel et bien s’engager en faveur du FC Nantes pour les deux prochaines saisons.

L’international français aux 71 sélections (la dernière le 28 juin 2021), meilleur joueur de la finale de l’Euro 2016 mais absent à la Coupe du monde 2018, sort d’une saison complète à Watford (36 matches de Premier League, 2 buts, 1 passe décisive), relégué en Championship.

Sissoko avait auparavant évolué cinq saisons à Tottenham, où il a connu Mauricio Pochettino et José Mourinho. Son arrivée, possiblement facilitée par son agent Bakari Sanogo, proche de la direction nantaise, et les bonnes relations de Mogi Bayat a laissé deux cadors de Ligue 1 sur le carreau : l’OL et l’AS Monaco !

Moussa Sissoko va bien rejoindre le FC Nantes. Il a passé la visite médicale et va signer un contrat de deux ans. Monaco et l’OL s’étaient aussi penchés sur son cas. — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) June 29, 2022

Pour résumer Comme évoqué mercredi soir, Moussa Sissoko (32 ans) devrait bel et bien s’engager en faveur du FC Nantes pour les deux prochaines saisons. Le milieu de terrain des Bleus était convoité par l’OL et l’AS Monaco rien qu'en Ligue 1.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life