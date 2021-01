FC Nantes - Mercato : le FCN a dit non à un crack visé par l’OM et qui explose en L1

Plus les semaines passent, plus les incompréhensions sont alimentées entre les supporters et la direction du FC Nantes. L’arrivée de Raymond Domenech n’a évidemment rien changé à l’affaire et a même mis de l’huile sur le feu entre les deux camps.

La dernière révélation ne devrait pas resserrer les liens. Selon David Phelippeau, les Canaris se sont en effet vu proposer un certain Farid Boulaya « il y a 3 ou 4 ans » mais ils n’ont pas jugé bon de donner suite à ce dossier ! « Il n’a pas été validé par la cellule recrutement », a précisé le journaliste de 20 Minutes lors de l’émission Sans Contrôle.

Les doutes seront sans doute éternels pour le FC Nantes et Waldemar Kita. Cette saison, Boulaya (27 ans) est LE leader offensif du FC Metz et compile 4 buts et 4 passes décisives en L1. A 27 ans, le milieu algérien est même dans le viseur de l’OM pour remplacer Morgan Sanson, parti hier à Aston Villa.