FC Nantes - Mercato : le LOSC a tranché pour Yazici, deux départs surprises chez les Canaris ?

Un temps annoncé au FC Nantes, Yusuf Yazici (LOSC, 26 ans) ne sera probablement pas l’opportunité de fin de marché espéré par les Canaris cet été. C’est ce qu’a annoncé Olivier Létang dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi : « Il n'est pas forcément prévu qu'il parte. Mais s'il y a une très bonne opportunité pour lui et pour nous et qu'on a trouvé un attaquant à ce moment-là, c'est une possibilité ».

Lukoki s’en va, Meupiyou pourrait suivre

Si Nantes reste quand même à l’affût concernant un offensif et en fonction des départs, cela pourrait quand même pas mal bouger chez les jeunes et pas seulement chez les Manveylan ou Ndilu. Loïc Tanzi (L’Equipe) annonce que le prometteur Edoly Lukoki (attaquant, 19 ans) va quitter le club et signer à Lecce (Série A) pour deux ans.

D’après Ouest-France, ça s’agite autour de la pépite bastien Meupiyou (défenseur, 17 ans) et une offre de 4 M€ émanant d’un club disputant la Ligue des Champions vient de tomber. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Meupiyou n’est pas fermé à un départ. Tout dépendra de la réponse des dirigeants nantais qui ont déjà vu le Borussia Dortmund, ainsi que les groupes Red Bull et City s’intéresser au phénomène.

