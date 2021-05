FC Nantes – Mercato : le LOSC et Monaco poussent l'OM vers Alban Lafont !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Comme révélé par La Provence il y a quelques jours, l'OM a récemment relancé le dossier Alban Lafont (FC Nantes, 22 ans). La raison du réchauffement de cette piste ? Les difficultés rencontrées par le club phocéen sur un autre dossier.

Le LOSC et Monaco mieux placés sur le dossier Nübel

Lancer le diaporama

FC Nantes - Mercato : la liste des partants possibles de l'été 2021 +9

Alexander Nübel (Bayern) en Ligue 1... Mais plutôt à Lille ? Credit Photo - Icon Sport

En effet, Marseille n'est plus aussi bien placé sur le dossier Alexander Nübel (Bayern Munich, 24 ans). Déjà doublure de Manuel Neuer en Bavière, l'Allemand ne souhaite pas spécialement repartir vers une concurrence où il serait numéro 1 bis. De plus, deux autres pistes de Ligue 1 sont plus séduisantes pour lui sur le papier.

Comme le rapporte RMC Sport, Lille – qui devrait perdre Mike Maignan (Milan AC) en fin de saison – songerait à se faire prêter Nübel pour les deux prochaines saisons. Des discussions ont déjà été amorcées dans ce sens alors que l'AS Monaco s'est renseigné pour un achat. Du côté du Bayern, on ne souhaiterait pas céder Nübel, qui est amené à remplacer le vieillissant Neuer (35 ans) à moyen terme.

Lafont souhaite toujours quitter Nantes

Face à un dossier qui lui échappe, l'OM est donc revenu en force sur le dossier Alban Lafont. Bien qu'il a été transféré définitivement de la Fiorentina par les Canaris et dispose d'un contrat jusqu'en juin 2024, le gardien international Espoirs souhaite toujours quitter la Cité des Ducs pour une destination européenne. Marseille lui plait et l'intéressé n'est pas effrayé par la concurrence de Steve Mandanda.