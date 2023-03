FC Nantes - Mercato : le malaise avec Mohamed enfle, Delort impliqué ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le manque de soutien à Mostafa Mohamed après son but en faveur du FC Nantes contre l’OGC Nice, dimanche à la Beaujoire (2-2), n’est pas passé inaperçu. « Scène étrange sur l’égalisation, a relevé Emmanuel Merceron. Peu de réaction des joueurs nantais, peu de joie, peu de communion avec Mostafa…. Ambiance ? »

L’insider a trouvé sa réponse : oui, il existe bel et bien un malaise Mohamed au FC Nantes. « Un problème avec Mohamed ? Oui, confirme Le Prophète du ballon rond. Problème lié au montant de l'OA pour la direction ; problème avec le joueur qui s'estime pas suffisamment titularisé ; problème au sein du vestiaire où Mohamed se sent un peu triste et isolé. Envie d'ailleurs. »

Le compte Twitter, bien informé sur les coulisses du FC Nantes, a ajouté : « Oui l'arrivée de Delort a été perçue par Mohamed comme un manque de confiance. » Pour mémoire, Mohamed était remplaçant avant son but contre le Gym au profit d’Ignatius Ganago.