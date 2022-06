Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En fin de contrat du côté d'Hanoï, le « Messi du Vietnam » serait en approche du Nîmes Olympique (Ligue 2). C'est l'insider Modrek, très bien renseigné sur le Mercato des Crocos qui a vendu la mèche.

Il y a quelques semaines, l'agent de Nguyen Quang Hai déclarait à la presse de son pays avoir reçu six propositions : quatre émanant de clubs européens et deux de clubs asiatiques en Corée du Sud (Ulsan Hyundai) et au Japon. Spécialiste du FC Nantes, Emmanuel Merceron avait vite démenti cette piste pour le FC Nantes...

Apparemment nous sommes sur le point de signer Nguyen Quang Hai, un milieu vietnamien de 25 ans libre de tout contrat. 🇻🇳



Le Messi du Vietnam vers Nîmes Evoqué au FC Nantes en mars dernier par le média vietnamien Soha, Nguyen Quang Hai (25 ans) se dirige bel et bien vers une arrivée en France... Mais pas chez les Canaris. Il devrait signer à Nîmes selon un insider gardois.

