FC Nantes Mercato : le pessimisme est désormais de mise dans le dossier Haïdara

Ces derniers jours, les médias proches du FC Nantes assuraient que l'optimisme était de mise dans les rangs des Canaris concernant le transfert de Massadio Haïdara. Les dirigeants de la Maison Jaune se sont mis à la fois d'accord avec le RC Lens et avec le latéral gauche pour un transfert. Le dernier obstacle résidait dans la capacité des Sang et Or à trouver un remplaçant à leur joueur.

Le FCN proche de lâcher l'affaire

Mais ce mercredi soir, Ouest-France assure que le pessimisme a chassé l'optimisme. Le Racing ne parvient pas à trouver un nouveau défenseur gaucher. A 24 heures de la fin du mercato, le FC Nantes est proche de lâcher l'affaire...

MERCATO #FCNantes GROS coup de frein pour le dossier Massadio Haïdara au #FCNantes. Lens (tant qu'il n'a pas trouvé un axial gauche) ne lâchera pas son joueur (priorité de FCN). A un peu plus de 24 h de la fin du mercato, au FCN et dans le clan du joueur, très peu d'optimisme. — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) January 31, 2024

