FC Nantes - Mercato : le RC Lens durcit le ton pour Kakuta, un nouveau couac apparaît !

FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

En début de soirée, hier, l'arrivée de Gaël Kakuta (31 ans) au FC Nantes était quasi assurée. Le meneur de jeu du RC Lens s'était mis d'accord avec la Maison Jaune, il ne restait plus aux deux clubs qu'à se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert. Mais c'est là que les choses ont dérapé.

En effet, selon plusieurs médias, les Canaris voudraient que Kakuta arrive gratuitement, donc qu'il résilie son contrat avec le Racing. Proposition repoussée par le club artésien, évidemment... Foot Mercato a par ailleurs expliqué que l’intéressé avait reçu une proposition d'Arabie Saoudite et qu'elle lui plairait.

Théo Douet, lui, révèle un détail qui complique encore plus les choses. « Kakuta à Nantes, dossier compliqué. Souhait de Kombouaré mais Lens ne devrait pas le libérer à moins de 4M, a glissé le journaliste de Canal+ sur Twitter. Précisons qu'il ne lui reste pas une simple année de contrat mais 1 an + 1 an de prolongation automatique en fonction du nombre de matches disputés. »