FC Nantes - Mercato : le remplaçant de Lafont déniché en Belgique ?

Alors que la direction du FC Nantes va chercher à faire rentrer de l'argent sur la vente d'Alban Lafont cet été à un an de la fin de son contrat (2024), les Canaris scrutent également le marché en quête du futur numéro 1 et ce même si Rémy Descamps réussit son intérim à chaque fois qu'il joue en Coupe de France. Si l'on en croit le site Jeune Footeux, les Canaris auraient notamment des vues sur l'ancien espoir du LOSC Jean Butez (27 ans), lequel brille depuis plusieurs saisons en Belgique du côté du Royal Antwerp.

Sur ce dossier, le FCN n'est toutefois pas seul car, comme le confirme Het Laatste Nieuws, l'AS Monaco qui s'apprête à remplacer Alexander Nübel (de retour au Bayern Munich) a aussi des vues sur le portier français.

Dans un entretien à So Foot ces derniers jours, Jean Butez a ouvert la porte à un retour en France : « Ça discute un peu, comme à chaque mercato. Il y a des convoitises et de l’intérêt de certains clubs, pas que pour moi. Ça fait partie du football et c’est plutôt bien. Maintenant, c’est toujours compliqué de parler de ça quand on a encore plein de choses à jouer ici cette saison (…) Quel championnat me fait rêver ? L’Allemagne me fait bien rêver, parce qu’on pourrait comparer ça un peu à la Belgique, mais j’aime aussi beaucoup la France parce que je suis français et que je n’ai jamais pu jouer dans cette ligue-là. L’Espagne également, car c’est un jeu de possession qui peut convenir à mon jeu au pied ».

Pour résumer Formé au LOSC mais éclos en Belgique à Mouscron puis au Royal Antwerp, Jean Butez (27 ans) intéresse du beau monde en Ligue 1. L'AS Monaco songe à le faire revenir en France alors que Nantes, en cas de départ d'Alban Lafont, regarde aussi.

