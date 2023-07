FC Nantes - Mercato : le remplaçant de Sissoko déniché en Suède ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Moussa Sissoko potentiellement en partance cet été, le FC Nantes s'est déjà mis en quête d'au moins un milieu de terrain pour la saison prochaine. Alors que le nom de Rassoul Ndiaye (21 ans) a déjà filtré suite aux malheurs du FC Sochaux, une autre piste serait étudiée... en D1 suédoise.

Nantes pas inspiré avec les Scandinaves sous Kita

En effet, le média Sportbladet assure que les Canaris sont sur les rangs pour le milieu international U23 de Djurgardens Hampus Finndell (23 ans). Reste que, pour l'heure, le FC Nantes ne fait pas une priorité de l'ancien joueur de Groningen, dont le contrat expire en décembre 2024 et qui est estimé à 2 M€ par Transfermarkt.

Rappelons que la filière scandinave n'a pas trop réussi au FC Nantes depuis l'arrivée de la famille Kita. On citera parmi les flops venus de Nord les danois Michael Gravgaard, Kian Hansen et Nicolaj Thomsen ou les milieux suédois Alexander Kacaniklic et Christian Wilhelmsson.

