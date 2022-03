FC Nantes - Mercato : le réseau de Mogi Bayat activé pour concurrencer le LOSC

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Personne aussi détesté que Waldemar Kita par les supporters du FC Nantes, Mogi Bayat pourrait bien aider la Maison Jaune cet été. En effet, un joueur belge, terrain de chasse privilégié du sulfureux agent belgo-iranien, directeur sportif officieux des Canaris, est dans le viseur de Nantes mais aussi de Lille. C'est pour ça que, pour une fois, l'investissement de Bayat pourrait être une bonne chose pour le club de Loire-Atlantique.

Ce joueur, c'est Nicolas Raskin. Actuellement blessé aux adducteurs, ce milieu de terrain de 21 ans évolue au Standard de Liège et en sélection de Belgique Espoirs. C'est le compte Twitter MSV Foot, tenu par un Belge, qui assure que Canaris et Dogues sont sur le coup. Sous contrat jusqu'en 2023, Raskin vaudrait 5 M€ pour Transfermarkt. Ses prestations cette saison lui ont valu l'intérêt de nombreux clubs, en plus du FCN et du LOSC, si bien qu'il devrait quitter les Rouches en juin.

Raphaël Nouet

Rédacteur