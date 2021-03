FC Nantes - Mercato : le Stade Rennais saute sur une occasion en or chez les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Le départ de Bastista Mendy du FC Nantes se précise. En fin de contrat en juin prochain avec les Canaris, le jeune milieu de terrain français, qui avait refusé de prolonger à l’automne, intéresse plusieurs écuries en Allemagne et en France. Son refus d'accepter la prolongation de contrat lui avait valu une exclusion du groupe professionnel pendant trois mois.

Mendy en route chez l'ennemi ?

Batista Mendy (au centre) Credit Photo - Icon Sport

En plus de l'Eintracht Francfort, le Bayer Leverkusen, le Hertha Berlin, le Stade Brestois et le SCO d'Angers, c'est surtout le Stade Rennais qui voudrait profiter de l'aubaine Mendy, pur produit de la formation nantaise. Cette saison, le joueur de 21 ans n'a joué que 74 minutes en Ligue 1 et un match de Coupe de France.

Auteur de sa première apparition en professionnel dimanche 🆚 Monaco, Batista Mendy (20 ans) est revenu sur un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier 💫 — FC Nantes (@FCNantes) September 17, 2020