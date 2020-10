Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Grâce à l'excellent site allemand Transfermarkt, il est possible d'estimer les valeurs marchandes de l'effectif du FC Nantes. Bien sûr le système est encore imparfait, Randal Kolo Muani (21 ans, estimé à 2,5 M€ pour l'instant) – du fait de son âge et de son statut de titulaire – devrait sans doute rapidement intégrer le Top 10 dès les prochaines mise à jour. Surtout sur un marché de plus en plus friand de (très) jeunes joueurs offensifs et prêt à dépenser des sommes folles sur ce type de profil.

En attendant, c'est bien Alban Lafont, encore propriété de la Fiorentina et dont l'option d'achat a été fixée à 7 M€, qui arrive en tête du fait de sa déjà longue expérience du plus haut niveau et de son statut d'international Espoirs. Avec un prix estimé à 12,5 M€, il devance un duo composé par Ludovic Blas et Imran Louza (12 M€).

Marcus Coco et Randal Kolo Muani aux portes du Top 10

Seul trois joueurs dépassent les montants à huit chiffres. Estimé à 8 M€, l'ancien capitaine Abdoulaye Touré (4e) n'a pas trouvé chaussure à son pied à ce prix cet été. En revanche, Moses Simon – qui avait fait l'objet de propositions dépassant les 10 M€ cet été – n'est que cinquième de ce classement (7 M€). A peine arrivé, Jean-Kévin Augustin s'est refait une petite valeur marchande (6e à 6 M€).

Andrei Girotto, le très cher flop Anthony Limbombe ainsi que les attaquants Renaud Emond et Kalifa Coulibaly complète le Top 10. Valorisé à 3 M€ du fait de sa longue indisponibilité, Marcus Coco (24 ans) devrait lui aussi intégrer le top prochainement...