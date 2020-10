FC Nantes - Mercato : Les Canaris auraient dit non à Balotelli !

L'histoire ne dit pas si c'est le président Waldemar Kita qui a dit non. Ou, on l'imagine plus aisément, l'entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff. Mais si l'on en croit le chroniqueur de l'Equipe, Gilles Favard, le FC Nantes aurait bel et bien refusé de signer l'attaquant italien, Mario Balotelli. Non pas au cours des derniers jours du mercato, mais au mois de juin, comme le précise de son côté le bien informé Emmanuel Merceron sur son compte twitter.

L'histoire ne dit toujours pas quelles étaient les prétentions salariales de Super Mario, toujours conseillé par le très dur en affaires Mino Raiola. Seule certitude, et au vu de la réussite récente et même actuelle des attaquants du FCN, Balotelli n'aurait sans doute pas été de trop...