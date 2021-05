FC Nantes – Mercato : les Canaris bétonnent leur futur Corchia

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Si le FC Nantes ne met pas trop en avant les jeunes qui signent professionnels, les Canaris sont particulièrement productifs cette saison. Comme révélé par le compte Twitter FCN Académie, Ryan Sabri (21 ans) a lui aussi paraphé son premier contrat professionnel ce jeudi.

Arrivé au FC Nantes en 2013, le Vendéen - passé par l'US Bernardière-Cugand et le FC Montaigu avant de débarquer à la Jonelière – peut évoluer indifféremment au poste de latéral droit ou gauche (comme Dennis Appiah ou Sébastien Corchia). Il était jusqu'à présent pensionnaire de l'équipe de National 2.

Cette saison, Ryan Sabri n'était pas apparu une seule fois dans le groupe professionnel.

✒?



? Arrivé au FCN en 2013, le Vendéen Ryan Sabry (2000) latéral droit ou gauche de notre N2 a signé ce jour son 1er contrat pro. !



? Félicitations @_ryansabry et un grand merci à l' Us Bernardiere-Cugand et au Fc Montaigu, tes 2 premiers clubs

?￰゚ᄂロ



? Tout vient à point pic.twitter.com/OJVQ2Uo1bp