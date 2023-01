FC Nantes - Mercato : les Canaris ciblent une promesse d'Ajaccio

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes cherche des renforts expérimentés et immédiats sur ce Mercato d'hiver (Delort, Mollet, etc.), les Canaris sont aussi à l'affût de bonnes affaires chez les joueurs libres comme on a pu le voir avec le latéral gauche français de Lustenau (D1 autrichienne) Hakim Guenouche (22 ans).

Nantes souhaite récupérer Cimignani gratuitement

D'après L'Equipe, les Canaris sont sur les rangs au même titre que Montpellier et Toulouse pour attirer l'une des plus sûres promesses de l'AC Ajaccio, Yanis Cimignani (20 ans), en fin de contrat au 30 juin prochain et mis à l'écart du fait de son refus de prolonger.

Apparu à 34 reprises en L2 l'an dernier, l'international U20 français aurait aussi des touches à l'étranger. L'ACA aimerait le transférer dès cet hiver, Cimignani est également dans cet état d'esprit ne souhaitant pas perdre six mois en tribune...