FC Nantes – Mercato : les Canaris coiffent l'ASSE pour Augustin, un dossier à problèmes !

L'information est tombée il y a quelques minutes sur le site de L'Equipe et c'est une sacré surprise. Selon le site internet, le FC Nantes tiendrait son grand attaquant … Et ce serait Jean-Kévin Augustin (23 ans), libre de tout contrat depuis son départ de Leeds. L'ancien joueur du PSG et de Monaco aurait trouvé un accord de principes avec les Canaris. Selon Ouest-France, qui confirme l'information, il s'agit d'un contrat de deux ans. Un dossier que l'ASSE aurait également tenté ces dernières heures selon Manu Lonjon.

Augustin, un dossier plus que risqué pour Nantes

Ce n'est pas la première fois que le nom de Jean-Kévin Augustin est cité à Nantes cet été et il y a un loup derrière cette piste, a priori, à 0€. En effet, initialement prêté avec option d'achat du RB Leipzig à Leeds, « JKA » devait initialement rester en Angleterre du fait des modalités de l'accord entre les deux clubs (signature automatique d'un transfert à 21 M€ en cas de montée) mais le club de Marcelo Bielsa a dénoncé ce deal face au vide juridique créé par la crise sanitaire du Covid-19 et la prolongation de la saison au delà du deal initial au 30 juin.

Pris en otage entre les deux clubs, Jean-Kévin Augustin n'était plus un joueur de Leipzig vu d'Allemagne et pas un joueur de Leeds vu d'Angleterre. Nantes s'est donc immiscé dans la bataille mais il est probable que le RB Leipzig cherche d'une manière ou d'une autre à récupérer son argent pour un joueur initialement sous contrat jusqu'en juin 2022 et acheté 16 M€ au PSG. Même si, selon les derniers échos, le club allemand aurait libéré son attaquant dans l'attente du règlement du litige avec Leeds.