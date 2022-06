FC Nantes - Mercato : les Canaris débarquent sur une piste chaude du RC Lens !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Pour pallier la grave blessure de Wuilker Farinez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche avec la sélection vénézuélienne, le RC Lens est à la recherche d'un gardien. L'ancien portier de l'Olympique de Marseille, Brice Samba, qui évolue désormais à Nottingham Forest, fait figure de favori.

Le FC Nantes vient concurrencer le RC Lens pour Samba

Mais un autre club de Ligue 1 serait entré dans la course dans ce dossier. Il s'agirait du FC Nantes, qui pourrait perdre Alban Lafont cet été. Selon les informations du journaliste anglais, Pete O'Rourke, le FCN aurait même déjà fait une offre à Nottingham Forest pour recruter le gardien congolais, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.

Nantes have made a bid for Nottingham Forest goalkeeper Brice Samba. #NFFC #Nantes — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) June 14, 2022

Pour résumer Priorité du RC Lens pour remplacer Wuilker Farinez, l'ancien gardien de l'OM, Brice Samba, serait également dans le viseur du FC Nantes, qui aurait même déjà fait une offre à Nottingham Forest pour le recruter.

