FC Nantes - Mercato : les Canaris déboulent sur une piste de l’OM

Football Club Nantes : Hwang Ui-Jo a la cote !

Hwang Ui-Jo plaît à Nantes. Durant la saison catastrophique de son club des Girondins de bordeaux, il a été un des rares à être épargné par les critiques. Dans le marasme collectif proposé par le dernier de ligue 1 le Coréen boucle l’exercice avec 11 buts en 30 matchs et une grinta qui n’est pas passée inaperçue.

Le bon coup de l’été

L’OM s’est déjà intéressé à Hwang tout comme le MHSC. Nantes arrive dans la course avec un besoin impératif de retrouver un numéro 9 pour la saison à venir. Avec la relégation et les difficultés économiques que traversent les Girondins, nombreux sont les clubs qui ont flairé la bonne affaire.

La concurrence sera rude autour du Coréen qui avait déclaré il y a quelques jours : « Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. ». Le deal pourrait donc se régler rapidement, l’attaquant n’a plus qu’à choisir sa destination.

Yann Noailles

Rédacteur