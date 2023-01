FC Nantes - Mercato : les Canaris intéressés par une pépite milanaise

Etonnante piste révélée par Nicolo Schira... Selon le journaliste italien, spécialiste des transferts, le FC Nantes a un œil sur un jeune joueur de l'AC Milan.

Le Nigérian Eletu sur les tablettes

Le joueur en question serait Victor Eletu, jeune milieu défensif nigérian de 17 ans. Eletu évolue avec la réserve du club lombard et avec les U19. Il a notamment participé à 4 matches de Youth League cette saison. L'AS Monaco serait aussi sur les rangs.

#Nantes and #ASMonaco monitoring the young #ACMilan’s midfielder Victor #Eletu (born in 2005). #transfers