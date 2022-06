FC Nantes - Mercato : les Canaris laissent filer le dernier représentant d'une génération dorée

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Une page se tourne du côté du FC Nantes, sans que cela n'émeuve plus que ça les supporters. En effet, le départ de Wesley Moustache (23 ans) du côté de Bergerac Périgord signifie qu'il n'y a plus de représentants de la génération 99 au sein de la Maison Jaune. En plus du latéral gauche, celle-ci comptait l'ailier droit Elie Youan, le défenseur central Thomas Basila, le milieu de terrain Imran Louza et l'attaquant Randal Kolo Muani, certes né en 1998 mais qui jouait avec cette équipe.

Comme le souligne le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard, "il y avait un joueur par ligne mine de rien". Sauf qu'hormis Louza et Kolo Muani, aucun n'a percé en équipe première, soit à cause d'un problème de niveau (comme Moustache) ou de contrat (Basila). Ce qui fait que l'impression de gâchis est immense pour cette génération que l'on annonçait dorée, surtout que Kolo Muani est parti gratuitement à Francfort dans les circonstances que l'on sait...

Ce départ, c’est aussi une page qui se tourne avec la fin de la génération 99 (Youan, Basila, Louza, RKM le 98…). Il y avait un joueur par ligne mine de rien https://t.co/aOKAcyffoD — jean-marcel boudard (@JMBoudard) June 21, 2022

Pour résumer Le latéral gauche Wesley Moustache (23 ans) quitte officiellement le FC Nantes. Il s'est engagé ce mardi avec le Bergerac Périgord FC. C'était le dernier représentant de la génération 99 encore présent au sein de la Maison Jaune. Une génération qui n'aura pas tenu ses promesses...

Raphaël Nouet

Rédacteur