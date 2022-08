FC Nantes – Mercato : les Canaris ont de la concurrence dans le dossier Karamoh

Plusieurs dossiers chauds accompagnent ce milieu de Mercato au FC Nantes et Ludovic Blas en fait partie. Le maitre à jouer des Canaris est dans le viseur du LOSC et une piste émerge en cas de départ. Selon L'Equipe, le FC Nantes songe en effet à Yann Karamoh, l'ancien joueur de Caen. Transféré pour 10 M€ à l'Inter Milan en 2018, Karamoh n'a pas vraiment confirmé les espoirs placés en lui, depuis. Sous contrat à Parme, il était en prêt en Turquie l'an dernier où il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives avec Karagümrük.

Ce vendredi, Nicolo Schira confirme l'intérêt des Canaris. Et le journaliste italien précise que Cadix est également sur le coup. A suivre...

Yann #Karamoh can leave #Parma in the summer #transfers window: #Nantes and #CadizCF are interested in him. #transfers