FC Nantes – Mercato : les Canaris ont déjà validé le remplaçant de Kolo Muani

Evoquée par Mohamed Toubache-Ter il y a quelques semaines, la piste menait à l'attaquant de Guingamp Matthias Phaëton (21 ans) est sérieuse du côté du FC Nantes. Antoine Kombouaré a validé le profil du jeune Guadeloupéen et les Canaris se tiennent à l'affût d'une opportunité le concernant d'ici à mardi soir.

Phaëton pour Kolo Muani ?

Rebondissant sur l'info de Foot Mercato, l'insider Emmanuel Merceron et le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau ont rebondi sur cette piste. Visiblement, le cas Phaëton est lié à Randal Kolo Muani.

Si l'international Espoirs tricolore venait à partir à l'Eintracht Francfort ou aillleurs, alors ce serait le jeune Guingampais qui serait amené à le remplacer. Dans ce jeu d'équilibre, l'Etat-major du FC Nantes pèse le pour et le contre des offres reçues pour « RKM ». Comme Presse Océan l'a confirmé, la plus belle offre pour Kolo Muani est de 5 M€, une somme deux fois inférieures aux exigences initiales. Suffisant pour mener l'opération Phaëton et s'éviter un départ libre de l'ancien Boulonnais ? C'est aujourd'hui la principale donnée de l'équation...

#mercato #FCNantes Oui ils ont pris renseignements sur le joueur. Rien de fait encore. Tout comme le départ supposé de Kolo Muani… à l’heure où on se parle rien de plus à ma connaissance. https://t.co/q32adw2Anc — David Phelippeau (@dphelippeau) August 29, 2021

Confirmation de l'info de @Santi_J_FM. Phaeton est voulu par Kombouaré en cas de départ de RKM. Cependant, On écarte toujours pas la possibilité de ne pas avoir de départs de titus ni d'arrivées au #FCNantes pour cette fin de mercato. Poker. — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) August 29, 2021