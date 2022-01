FC Nantes – Mercato : les Canaris ont fixé le tarif pour Moses Simon en janvier !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Lancé sur le Mercato hier, Antoine Kombouaré a été très clair sur la situation au FC Nantes : « On ne bougera pas. Peut-être pour les départs oui, mais au niveau des arrivées non. On a vu que sans les africains on pouvait faire de bons matchs. Simon revient, Castelletto reviendra aussi ».

Comme indiqué dès le début du Mercato - et même si Waldemar Kita a tenté de faire transférer Randal Kolo Muani pour éviter qu'il ne parte libre -, la tendance n'est pas à la vente des joueurs cadres de l'effectif.

Moses Simon c'est 20 M€ en janvier !

Comme le rapporte Ignazio Genuardi, ancien journaliste Mercato de Foot 365, les Canaris ont été très fermes après des approches de clubs étrangers pour Moses Simon. De retour de la CAN, l'ailier des Super Eagle – sous contrat jusqu'en juin 2024 – ne verra pas la porte s'ouvrir sur la fin du mois de janvier à moins d'une offre déraisonnable.

La direction nantaise réclamerait 20 M€ à tout club désireux de faire signer l'ancien joueur de Levante dans les prochains jours. Leeds, qui pourrait voir partir l'ancien rennais Raphinha dans les prochains jours, s'est quand même renseigné. Affaire à suivre.

Malgré l’approche de certains clubs étrangers, #Nantes continue de considérer M.#Simon comme intransférable. À moins d’une offre XXL (de l’ordre de 20 M€), le Super Eagle ne bougera pas cet hiver. #Mercato #FCN — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 29, 2022