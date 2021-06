FC Nantes – Mercato : les Canaris ont laissé filer un goleador ... en Belgique

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Si le FC Nantes peut se plaindre de ne pas compter sur un buteur prolifique dans ses rangs, le club ligérien n'a pas toujours le nez creux avec ses joueurs sous contrat. Sur la saison 2020-21, la réussite de Thomas Henry (26 ans) est une nouvelle preuve flagrante de ce « gâchis » chez les jeunes.

En effet, du côté de OH Louvain, en D1 belge, le buteur brièvement passé par la Beaujoire entre 2015 et 2016 a fait parler la poudre : 21 réalisations en Jupiler Pro League. L'ancien Canari, utilisé seulement 26 minutes au FCN lors de son passage, arrive au 2e rang des buteurs de Belgique, à huit unités de l'attaquant nigérian de Genk Paul Onuachu. De quoi nourrir des regrets ? Forcément.

Thomas Henry n'est pas rancunier avec le FC Nantes

Pourtant, du côté de Thomas Henry, on ne garde pas que de mauvais souvenirs de Nantes. Dans les colonnes de Presse Océan il y a quelques semaines, le natif d'Argenteuil se voulait même un brin nostalgique : « Faire son premier match à la Beaujoire avec le public, c’était grandiose. J’étais entré face à Toulouse (le 12 décembre 2015). On était mené et puis Emiliano (Sala) a égalisé en fin de rencontre. Quand il y a eu l’explosion de joie… Et le public a scandé mon nom deux fois ! Quand je suis entré et à la fin du match, j’étais fier. C’est un magnifique souvenir, peut-être le plus beau », confessait l'intéressé, comprenant le choix du FCN de ne pas l'avoir gardé à l'époque :

« J’étais jeune. C’était mon premier club pro. Pour être honnête, je n’étais pas encore totalement prêt. J’avais certaines qualités mais je pense que mentalement, je n’étais pas encore prêt pour le foot de haut niveau, avec le travail qui était demandé, etc. Il a fallu une étape pour progresser mais ça m’a permis de grandir ».

Avec la connexion belge de Mogi Bayat, un retour au bercail est-il envisageable l'été prochain ? Du côté de Louvain, Thomas Henry est encore sous contrat pour deux saisons (2023).