Fort d'une belle Gold Cup avec la Guadeloupe, Matthias Phaëton (EA Guingamp, 20 ans) a vécu une fin de Mercato agitée. D'abord visé par des clubs de MLS, l'attaquant armoricain a fait l'objet d'une offensive du FC Nantes sur la fin du marché. Offensive d'ailleurs confirmé par Antoine Kombouaré en personne même si le buteur de l'EAG, qu'il avait lancé en professionnel dans le passé, n'était pas son choix numéro 1.

« Les rumeurs ? Ça perturbe plus qu'autre chose »

Toujours est-il que Phaëton le reconnaît sans peine dans les colonnes du Télégramme : il a eu la tête qui tourne avec les rumeurs. « Mon nom a souvent été cité ces deux dernières années mais les deux dernières semaines du Mercato, j'avais la tête en feu. Ça perturbe plus qu'autre chose », a reconnu en toute franchise le jeune buteur.

Le Mercato fermé, Matthias Phaëton entend désormais tourner la page pour le bien de son club actuel : « A partir de maintenant, je vais me concentrer sur le terrain et laisser mes représentants gérer. J'ai une grosse saison à faire ici. Ça ne peut être que bénéfique pour moi et pour le club ».

⚽ Après un été chargé et de bons débuts sous Dumont, avec qui il partage des atomes crochus, Matthias Phaeton est bel et bien toujours un Guingampais prêt à s’affranchir. https://t.co/YLd3pHEXkz pic.twitter.com/YOTUH4HrgN — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) September 10, 2021