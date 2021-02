FC Nantes – Mercato : les Canaris ont recalé la nouvelle terreur offensive de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Trois buts et trois passes décisives sur les cinq derniers matchs. Si le FC Metz affiche une forme éblouissante qui le place désormais à la sixième place de Ligue 1, le club mosellan le doit notamment à Farid Boulaya, encore décisif sur coup franc contre Brest (4-2).

Le milieu de terrain algérien semble sur un nuage depuis plus d'un mois. Le FC Nantes peut d'ailleurs en témoigner puisque Boulaya a inscrit un but et délivré une passe décisive face aux Canaris le 24 janvier dernier.

Le FC Nantes n'a pas validé l'arrivée de Boulaya

Et du côté des Canaris, voir ce joueur flamber peut entraîner des regrets particuliers. En effet, les Canaris ont eu l'occasion de compter sur le talent de Boulaya, mais n'a pas saisi l'opportunité. Le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau a en effet confirmé sur Twitter que Boulaya avait été « proposé » mais « pas validé » par le FC Nantes par le passé. Forcément rageant...