FC Nantes – Mercato : les Canaris ont sorti Wylan Cyprien d'une vraie galère  

Wylan Cyprien échappe à la descente aux enfers de son club, Parme. Dernier avec seulement 20 points au compteur, il fuit donc la Série B et retrouve la Ligue 1 lui qui a excellé avec Nice en 2016-2017.

« Cyprien a été une grosse recrue, si ce n’est la recrue phare de notre mercato d’été »

De grosses attentes étaient fixées sur le français acheté pour 6,5 millions d’euros à l’automne dernier. « Il y avait énormément d’attentes au regard de ses qualités », déclare Lucas Dolfi gérant d’un compte Twitter sur l’actualité du club parmesan. Milieu de terrain complet, bon récupérateur, agile devant le but, et à la vision de jeu hors pair, Cyprien a connu une saison très compliquée de l’autre côté des Alpes, sombrant à l’image de son équipe. « Il a eu du mal à s’adapter au championnat et le fait que notre équipe n’était pas bonne, voire en plein naufrage, tout le long de la saison, n’a pas aidé », ajoute Lucas Dolfi.

Avec seulement 15 matchs la saison dernière car blessé aux adducteurs mi-avril, Cyprien a désormais un an pour se relancer sous les ordres d’Antoine Kombouaré, lui qui est prêté un an avec une option d’achat à 8,5 millions d’euros.