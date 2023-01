FC Nantes – Mercato : les Canaris piochent à Benfica (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel ! Le FC Nantes vient de communiquer sur ses réseaux sociaux l’arrivée de João Victor en provenance de Benfica. Le défenseur brésilien arrive dans le club de la Loire-Atlantique en prêt sans option d’achat.

« Je suis très heureux d'être ici, dans un Club comme le FC Nantes et de pouvoir évoluer au sein d'un très bon championnat. L'équipe est encore engagée dans trois compétitions et il y a de grandes échéances qui vont arriver très rapidement. Je suis là pour aider le Club à atteindre ses objectifs et je vais donner mon maximum ! », a-t-il déclaré sur le site du FCN.

Arrivé au Portugal l’été dernier en provenance des Corinthians, le joueur de 24 ans n’a disputé aucun match cette saison avec le club de Lisbonne en championnat. Désireux d’acquérir du temps de jeu, João Victor arrive dans la Cité des ducs avec la volonté de confirmer son talent. Un renfort intéressant pour la lutte des Canaris pour le maintien.