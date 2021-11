FC Nantes – Mercato : les Canaris prospectent en Turquie

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes n'est pas encore passé devant la DNCG et n'a, par conséquent, pas l'aval pour effectuer un Mercato actif, cela n'empêche pas Mogi Bayat de scruter le marché à l'affût d'opportunités pour les Canaris.

D'après Foot Mercato, les yeux du directeur officieux des Canaris se sont arrêtés sur un brésilien évoluant en Turquie. En effet, le FCN et d'autres formations de l'élite suivent avec attention les performances de Flavio (25 ans), milieu défensif de Giresunspor, prêté par le club de Trabzonspor.

Pour l'heure, cet intérêt du club ligérien ne va pas au delà de la prise d'informations et de l'intérêt. Passé par Santos et Palmeiras, le milieu auriverde est encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de Super Lig et réalise une saison solide (13 titularisations pour l'instant).