FC Nantes - Mercato : les Canaris tiennent leur nouveau numéro 9 ! (officiel)

Comme officialisé ce lundi par le FC Nantes, le jeune attaquant, Edoly Lukoki (17 ans), qui était courtisé par Arsenal, Everton et Norwich l'été dernier, a signé son premier contrat professionnel avec les Canaris.

"Arrivé au FC Nantes en 2018 en provenance de l'AS Saint Ouen-L'Aumône, Edoly Lukoki (génération 2004) a paraphé ce jour son 1er contrat professionnel d'une durée de 3 ans", peut-on lire sur le compte Twitter du FC Nantes Académie.

