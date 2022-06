FC Nantes - Mercato : les Canaris visent un ancien chouchou de Didier Deschamps !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Après la victoire en Coupe de France et le retour en Europe que cela entraîne, Waldemar Kita veut frapper fort au niveau du recrutement pour le FC Nantes. Le podcast Sans Contrôle, animé par des journalistes suivant les Canaris, vient d'annoncer qu'un ancien chouchou de Didier Deschamps en équipe de France serait dans son viseur : Moussa Sissoko.

Considéré comme le couteau-suisse des Bleus pendant plus d'une décennie, l'ancien Toulousain évolue depuis 2013 en Angleterre. Il a successivement joué à Newcastle, Tottenham et Watford. Le club de la banlieue londonienne est l'un des terrains de chasse de Mogi Bayat, ceci expliquant cela, mais il n'empêche que si Sissoko devait poser ses valiser en Loire-Atlantique, ce serait un très joli coup réussi par Kita ! Le milieu a encore un an de contrat chez les Hornets et sa cote est estimée à 4,5 M€ par Transfermarkt. Selon Ouest-France, il se serait même déjà engagé pour deux ans !

MERCATO On en parle tout de suite dans l'@AfterRMC sur @RMCsport et demain dans le podcast ! #FCNantes INFO podcast Sans contrôle

