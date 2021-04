FC Nantes – Mercato : les Canaris vont verrouiller trois nouvelles pépites

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Poussé par la crise économique du Covid-19 et celle née du désistement de Mediapro, les clubs de Ligue 1 vont, plus que jamais, devoir s'appuyer sur les centres de formation pour dégager des liquidités en ventes de joueurs. Du côté du FC Nantes, comme partout ailleurs ou presque, l'idée est d'aller de plus en plus vers des joueurs maisons. Si possible sur le modèle de Randal Kolo Muani (22 ans), révélation de la saison, international Espoirs et dans l’œil de nombreuses formations européennes.

Manvelyan, M'Bemba et Sabry vont passer pros

Si les Canaris s'apprêtent à perdre deux grands Espoirs (Batista Mendy et Thomas Basila) sans aucune compensation financière, on s'active en coulisses à ne pas répéter les erreurs. Il y a quelques jours, le FC Nantes a verrouillé pour trois ans la signature du milieu de terrain Quentin Merlin (18 ans), apparu dans le groupe sur certains des derniers matchs des Canaris.

Comme le rapporte Ouest-France, trois autres jeunes de la Jonelière vont prochainement suivre ces traces : Gor Manvelyan (18 ans), Yannis M’Bemba (19 ans) et Ryan Sabry (20 ans). Comme le rapporte Ouest-France, le centre de formation du FC Nantes a généré 70 M€ de revenus sur 10 ans. Une somme importante bien qu'inférieure aux autres cadors de la formation à la Française...