FC Nantes - Mercato : les Girondins tiennent déjà deux remplaçants à Hwang

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Si le FC Nantes redouble actuellement d'efforts pour conclure la venue de Hwang Ui-Jo (Girondins, 29 ans) rapidement, Bordeaux travaille de son côté déjà au remplacement du buteur coréen. Un départ d'ores et déjà jugé inéluctable par David Guion alors que Hwang n'a plus qu'un an de contrat en Aquitaine. Coulibaly et Mousset attendent le feu vert Si l'on en croit Sud-Ouest, plusieurs joueurs ont déjà donné leur accord pour signer à Bordeaux si la DNCG donne son aval à Gérard Lopez à l'issue du passage du dirigeant des Girondins ce mardi à Paris. Concernant le chantier offensif, deux noms ont même déjà fuité pour l'après-Hwang. Comme évoqué depuis quelques jours, Kalifa Coulibaly, l'ancien buteur malien du FCN, est aujourd'hui en salle d'attente. Mais ce n'est pas l'unique attaquant dans l'attente. Le média bordelais avance également le nom de l'ancien havrais Lys Mousset, en fin de contrat à Sheffield United (D2 anglaise) et qui sort d'une année difficile en prêt à la Salernitana (6 matchs, 1 passe décisive).

Coulibaly et Mousset pour remplacer Hwang à Bordeaux ? Si le FC Nantes espère faire signer Hwang Ui-Jo (Girondins), Bordeaux ne se fait déjà plus d'illusions sur la possibilité de conserver le Coréen. L'intéressé est même déjà remplacé en cas d'aval de la DNCG ce mardi...

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life