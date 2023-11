FC Nantes – Mercato : les « havrais » Touré et Négo ouvrent la porte à un retour

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

A l’occasion d’un entretien à Presse Océan, les deux anciens joueurs du FC Nantes de l’équipe du Havre, Abdoulaye Touré et Loïc Négo, se sont prêtés au jeu de l’entretien croisé. Les deux hommes ont d’ailleurs ouvert la porte à un retour chez les Canaris si l’occasion se présente.

« Je ne ferme aucune porte. On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans le foot, donc, aujourd’hui, dire qu’un retour serait impossible, ça serait mentir. Et ça ne me déplairait pas non plus… », a confié le milieu de terrain de 29 ans. Même tendance pour Loïc Négo : « On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve mais, revenir à Nantes un jour, pourquoi pas ? Je ne sais pas. »

Pas de célébration s’ils marquent ce dimanche

Dans l’éventualité où ils venaient à marquer à la Beaujoire ce dimanche, Abdoulaye Touré comme Loïc Négo n’ont pas l’intention de célébrer leur but : « En règle générale, si jamais je marque, je ne célébrerai pas. Il ne faut pas cracher dans la soupe ». « Mon fils Wylan et ma femme m’ont posé la même question », a rigolé le défenseur hongrois : « Ce que je ferais ? Rien. Je ne cracherai pas sur le club qui m’a fait grandir. »

