FC Nantes : les Kita auraient volontairement sabordé le mercato !

Si ce qu'écrit le compte Twitter MSV Foot ce dimanche matin est vrai alors Waldemar Kita et son équipe ont fait quelque chose de grave cet été. Une action qui prouverait que la guerre est désormais totale entre le propriétaire du FC Nantes et les supporters, et que les résultats sportifs passent désormais au second plan pour les belligérants…

"La personne qui m’informe de ce qui se passe au FC Nantes m’a parlé hors mercato. Ces pseudos dirigeants auraient pu réaliser de belles choses, construire une toute autre équipe que celle présente, mais pour eux, vous, les supporters, ne méritez pas… de belles choses. Ces Kita et clowns (Bayat, Sanogo) vont beaucoup trop loin, ils n’ont pas peur de vous. Je suis dépité à votre place."

