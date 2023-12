FC Nantes - Mercato : les Kita cèdent à un caprice de Gourvennec, c'est un coup bas à Aristouy !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Comme pour les 17 autres clubs de Ligue 1, L'Équipe a fait dans son édition du jour un point sur le mercato hivernal à venir du FC Nantes. Le quotidien sportif a annoncé qu'un ou deux attaquants seraient espérés cet hiver du côté des Canaris mais qu'aucun renfort en défense ou au milieu de terrain ne devrait débarquer.

Gourvennec et Aristouy ne sont pas logés à la même enseigne !

"Derrière et au milieu, en revanche, Jocelyn Gourvennec semblait satisfait, et le club ne semblait pas juger opportun de recruter malgré le probable départ à la CAN de Jean-Charles Castelleto (Cameroun). (...) Au moins, la direction du FCN et son entraîneur semblent raccords sur les profils à rechercher : Gourvennec aimerait des joueurs confirmés, déjà rompus à la Ligue 1 dans l'idéal, et qui représenteraient de vrais renforts, sans d'acclimatation. Son prédécesseur Pierre Aristouy n'avait pas bénéficié de la même qualité d'écoute et l'arrivée d'un attaquant de profondeur était restée un voeu pieux l'été dernier", expliquent nos confrères, qui ont, par ailleurs, confirmés les informations de Ouest-France selon lesquelles Jaouen Hadjam et Adson ne devraient pas être retenus cet hiver.

🗞️ Ce samedi 23 décembre 2023, numéro spécial transferts dans L'Équipe avant le mercato d'hiver



Pour consulter l'édition : https://t.co/1PQryad0ma pic.twitter.com/eBDdMD8aJ9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 23, 2023

Podcast Men's Up Life