FC Nantes - Mercato : les Kita ont trouvé le remplaçant de Blas !

Le FC Nantes sait qu'il va perdre Ludovic Blas cet été. Mais alors que le Stade Rennais semble en pole pour recruter l'ancien Guingampais, les dirigeants nantais s'activent donc pour lui trouver un remplaçant.

Le remplaçant de Blas déniché au LOSC ?

Et d'après les informations du journaliste de la chaîne de télévision Télénantes, Maxime Buchot, Waldemar et Franck Kita auraient cochés le nom du milieu offensif du LOSC, Yusuf Yazici, pour venir pallier le départ de Ludovic Blas. Pour laisser partir leur joueur cet été, les dirigeants lillois réclameraient entre 3 et 4 millions d'euros. Prêté la saison dernière à Trabzonspor, le Turc a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues pour 5 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée.

Info @telenantesinfo - Yazici en approche



Le #FCNantes s'active pour remplacer #Blas et a coché le nom du milieu turc Yusuf #Yazici (26 ans) à qui il reste un an de contrat à Lille. Les Lillois pourraient en réclamer 3-4 millions. pic.twitter.com/mnEDnAZmO8 — Maxime Buchot (@buchotm) June 28, 2023

