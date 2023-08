FC Nantes, Stade Rennais - Mercato : les Kita se lancent à l'assaut d'un Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après avoir enrôlé Ronaël Pierre-Gabriel, Lamine Diack, Marquinhos et Douglas Augusto, le FC Nantes devrait bientôt enregistré les arrivées du défenseur central de Boavista, Chidozie Awaziem, et le milieu offensif des Corinthians, Adson.

Et maintenant, le FC Nantes tente Abline (Stade Rennais)

Mais le club des bords de l'Erdre ne compte pas s'arrêter là en cette fin de fin de mercato estival et voudrait encore se renforcer en attaque puisqu'il serait intéressé pour obtenir le prêt de l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline, d'après l'insider Mohamed Toubache-Ter. Prêté lors des deux dernières saison au Havre et à l'AJ Auxerre, le joueur de 20 ans serait aussi sur les tablettes du Stade Brestois et de l'un de ses anciens clubs, Le Havre.

Podcast Men's Up Life