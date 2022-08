FC Nantes - Mercato : les négociations avec le LOSC pour Blas pas si avancées que ça ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En début de journée, le quotidien régional Ouest-France a assuré que le LOSC était passé à l'action pour Ludovic Blas via une première offre de 15 M€. Et plus tard dans la journée, plusieurs sources ont prétendu que le FC Nantes avait refusé cette proposition. Mais en milieu d'après-midi, le journaliste de RMC David Phelippeau a écrit sur Twitter que les négociations entre les trois parties n'étaient pas aussi avancées que cela.

Selon lui, le FC Nantes et le LOSC n'en seraient qu'au stade des "discussions informelles" pour le milieu de terrain offensif de 24 ans. Celui-ci serait également en négociations avec les Dogues. Il serait dans une "phase de réflexion" mais "pas du tout insensible au projet lillois". Si le départ de Blas vers le Nord semble donc bien parti, il reste encore plusieurs points à régler avant un accord total.