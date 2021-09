FC Nantes - Mercato : les paris risqués de Kita pointés du doigt

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Après deux défaites à Rennes et contre Lyon (0-1 à chaque fois), le FC Nantes va tenter de se relancer cet après-midi face à l'OGC Nice. Qui reste sur trois victoires (4-0 à Lille, 1-0 face à l'OM, 4-0 contre les Girondins), même si celle face à Marseille a été annulée administrativement. C'est dire l'ampleur de la tache qui attendent Antoine Kombouaré et ses hommes, surtout que ceux-ci ne peuvent compter sur les renforts de l'intersaison. L'Equipe explique en effet qu'un pari de Waldemar Kita est un échec avéré mais que l'homme d'affaires s'entête à ne rien changer…

« Le FCN enrôle sans posséder de cellule dédiée à la prospection, si possible à coût zéro. Cela le condamne à des paris sur des joueurs en situation d’échec. La saison passée, Augustin en a été un, considérable, et Sébastien Corchia a été une satisfaction éphémère. A l’arrivée, depuis l’été 2020, Pedro Chirivella est le seul élément « exogène » à s’être imposé. Cela affecte la qualité de l’effectif sur le long terme, d’autant que les ressources internes sont limitées, derrière la comète Randal Kolo Muani : Quentin Merlin (deux apparitions en fin de match) a disputé neuf minutes en quatre journées. Pendant ce temps, Batista Mendy se révèle à Angers après avoir été mis de côté par son club formateur, faute d’accord contractuel. Alors, ils sont quelques-uns, dans les bureaux de la Jonelière, à croiser les doigts pour que les paris Cyprien et (ou Geubbels) atténuent l’impression d’une gestion sportive sur le fil. »

Les unes de L'Équipe du dimanche 12 septembre.

Le journal > https://t.co/2zUyOynWgk pic.twitter.com/xLjD2M3nUr — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 12, 2021