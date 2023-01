FC Nantes - Mercato : les premiers mots de João Victor

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le FC Nantes a officialisé ce mercredi l'arrivée du défenseur central de Benfica, João Victor, sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison. Après Florent Mollet et Jaouen Hadjam, le Brésilien est donc la troisième recrue hivernale du FCN.

"Je suis là pour aider le club à atteindre ses objectifs"

Sur le site officiel des Canaris, João Victor, qui portera le numéro 38, a livré ses premiers mots en tant que joueur du FC Nantes. "Je suis très heureux d'être ici, dans un club comme le FC Nantes et de pouvoir évoluer au sein d'un très bon championnat. L'équipe est encore engagée dans trois compétitions et il y a de grandes échéances qui vont arriver très rapidement. Je suis là pour aider le club à atteindre ses objectifs et je vais donner mon maximum !"

🇧🇷⚔️ João Victor prêté au FC Nantes.



Le FC Nantes et le SL Benfica ont trouvé un accord pour le prêt, sans option d’achat, de João Victor (24 ans) jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. — FC Nantes (@FCNantes) January 25, 2023

